ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)

ثقافة وفنون

خطف النجم تامر حسني الأنظار، في أحدث ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة التي أثارت قلق الجمهور.. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتامر حسني وهو يحتفل مع أسماء جلال وأحمد فهمي بنجاح حملتهم الإعلانية الجديدة.

 

وكان أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل والقلق بين جمهور الفنان تامر حسني خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته التي قال فيها إن تامر "في سريره مش بيتحرك"، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الحالة الصحية للنجم الشهير.

 

 

وفي هذا السياق، قال محمد صبري، الصديق المقرب لـ تامر حسني: إن الحالة الصحية للفنان شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه بخير وبات يتعافى تدريجيًّا.

وقال صبري  في تصريح خاص لـ"فيتو": "الحمد لله حالته أحسن، وبيتحسن شوية شوية"، مطمئنًا الجمهور ومحبي تامر على تطورات وضعه الصحي.

 

أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي أدت إلى سفره لـ ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة. 


وظهر  تامر حسني في الفيديو المتداول بعد انتهاء أداء صلاة الجمعة، وملامح المرض تظهر عليه، حيث لجأ إلى مساعدة المقربين لضبط حركة سيره.

 

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني 

وكان تامر حسني أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًّا عاجلًا.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” في وقت سابق، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية. 

