السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد سعد يكشف موقفا إنسانيا لـ تامر حسني خلال أزمته الصحية

أحمد سعد
أحمد سعد
18 حجم الخط

وجه الفنان أحمد سعد رسالة شكر مؤثرة إلى صديقه الفنان تامر حسني، خلال ظهوره على خشبة مسرح مهرجان الفسطاط الشتوي، كاشفًا عن موقف إنساني جمعهما في أصعب فترات مرضه الأخيرة.

وأوضح سعد أمام جمهوره أنه مرّ بأيام قاسية داخل المستشفى، لكنه لم يكن وحيدًا، إذ ظلّ تامر حسني إلى جواره طوال الوقت، رغم أن الأخير كان يعاني في الوقت نفسه من ظرف صحي بالغ الخطورة، الأمر الذي زاد من وقع المساندة وأثرها في نفسه.

وأوضح أحمد سعد أنّه يودّ الحديث عن صديقه الجدع الذي وقف إلى جواره في أصعب الفترات، مشيرًا إلى أنه كان يرقد في المستشفى متعبًا، بينما كان صديقه هو الآخر يمرّ بوعكة صحية تستدعي عملية كبيرة وخطيرة. 

ومع ذلك -يقول سعد- لم يتوقف تامر حسني عن التواصل معه، إذ كان يطمئن عليه عشرات المرات يوميًا، ويرسل إليه باقات الورد إلى المستشفى التي يُعالج فيها، في موقف وصفه بـ “الإنساني الذي لا يُنسى”.


وكشف سعد أن تامر حسني رغم مرضه واستعداده لعملية خطيرة، لم يتوقف لحظة عن التواصل والاطمئنان عليه، مؤكدًا أن هذا الموقف لن ينساه طوال حياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان تامر حسني الفنان أحمد سعد تامر حسني شديد الخطورة شتوى رسالة شكر

مواد متعلقة

"كلب ساكن" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

"عالم النبات" يفوز بجائزة أفضل فيلم آسيوي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي الـ46

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية