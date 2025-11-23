الإثنين 24 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

بعد وصوله القاهرة، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ تامر حسني

كشف محمد صبري، الصديق المقرب للفنان تامر حسني، عن آخر تطورات حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

وأكد صبري في تصريح خاص لـ«فيتو» أن تامر حسني عاد إلى مصر ويستكمل حاليًا برنامج علاجه، موضحًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا في الوقت الراهن، داعيًا الجمهور لمواصلة الدعاء له.

وكان تامر حسني قد أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني 

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية. 

وأشار إلى أنه كان يفضل عدم التحدث عن أموره الصحية، لكنه قرر توضيح الموقف لجمهوره.

