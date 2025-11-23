بعد وصوله القاهرة، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ تامر حسني

18 حجم الخط

كشف محمد صبري، الصديق المقرب للفنان تامر حسني، عن آخر تطورات حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

وأكد صبري في تصريح خاص لـ«فيتو» أن تامر حسني عاد إلى مصر ويستكمل حاليًا برنامج علاجه، موضحًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا في الوقت الراهن، داعيًا الجمهور لمواصلة الدعاء له.

وكان تامر حسني قد أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أنه كان يفضل عدم التحدث عن أموره الصحية، لكنه قرر توضيح الموقف لجمهوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.