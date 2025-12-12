مطافي الجيزة تخمد حريقا بنادي ترسانة والمعمل الجنائي يفحص والتحريات ماس كهربائي السبب

18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل مخزن تابع لنادي الترسانة في إمبابة، وبالفحص تبين احتراق بعض محتويات المخزن دون وجود إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء قوات المطافئ من عمليات التبريد، للوقوف على أسبابه.

وأشارات التحريات الأولية أن ماس كهربائي وراء الحريق.

وتقوم قوات المباحث مناقشة شهود العيان وجمع التحريات والمعلومات حول الحادث لكشف ملابساته، وحصر كافة الخسائر.

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على، حريق اندلع داخل أحد المخازن التابعة لنادي الترسانة على كورنيش النيل بمنطقة إمبابة، وتواصل جهودها للسيطرة على الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باندلاع حريق في أحد المخازن التابعة لنادي الترسانة على كورنيش النيل بمنطقة إمبابة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتواصل القوات جهودها للسيطرة على الحريق، وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني بمحيط الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداده لمبانٍ أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة التامة على الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.