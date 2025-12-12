الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة

18 حجم الخط

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة خدمة معاش الطفل وذلك عبر الشؤون الاجتماعية والتي تستهدف دعم الأطفال الأقل من 18 عامًا ويزداد البحث عن، الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026.

ويأتي منح وزارة التضامن الاجتماعي معاش الطفل في إطار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

قيمة معاش الطفل 2026

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن قيمة المعاش تحدد وفقًا لعدد الأطفال داخل الأسرة، كما يحصل كل طفل مستفيد على منحة دراسية شهرية تصل إلى 200 جنيه لمدة ثمانية أشهر من أكتوبر وحتى مايو من كل عام دراسي، بشرط انتظامه في مراحل التعليم الأساسي وحتى المرحلة الإعدادية.

الفئات المستحقة لمعاش الطفل 2026

الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين

أطفال المطلقة فى حال زواج الأم مرة أخرى أو سجنها أو وفاتها

أطفال المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات

الشروط العامة للحصول على المعاش

أن يكون الطفل بلا مصدر دخل ثابت تقديم الطلب من خلال وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة داخل نموذج طلب الخدمة

الشروط المطلوبة للحصول علي معاش الطفل 2026

ـ أن يقل الطفل عن 18 عامًا.

ـ تمتع الطفل بالجنسية المصرية.

ـ أن يكون الطفل يتيم الأب أو الأم والأب.

ـ ألا يكون للطفل دخل أو ميراث يفوق المعاش.

ـ ألا يكون للأسرة المقدمه على المعاش دخل شهري ثابت أو تتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة شهرية مقدمة من التضامن.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026

– نموذج طلب الحصول على معاش الطفل

– صورة شهادة ميلاد الطفل

– صورة وثيقة طلاق الوالدين

– صورة وثيقة زواج الأم

– صورة شهادة وفاة الوالدين

– مستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.