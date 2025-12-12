بولونيا يهزم سيلتا فيجو 2-1 في الدوري الأوروبي

18 حجم الخط

الدوري الأوروبي، حقق فريق بولونيا الإيطالي الفوز على نظيره سيلتا فيجو الإسباني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "بالايدوس" ضمن الدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بولونيا بهذا الفوز المركز الثالث عشر، برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز التاسع عشر، ولديه 9 نقاط.

وأقيمت مساء الخميس، منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي 2025-2026، بمشاركة 36 فريقًا.



وحقق روما الإيطالي فوزًا كاسحًا على سيلتك الإسكتلندي، بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "سيلتك بارك".

وارتفع رصيد روما عند 12 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد سيلتك عند 7 نقاط في المركز الـ24.

كما فاز أستون فيلا على بازل السويسري، بهدفين مقابل هدف، في سادس جولات بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "سانت ياكوب بارك".

ورفع أستون فيلا رصيده بهذا الانتصار إلى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب "يوروباليج" بينما تجمد رصيد بازل عند 6 نقاط في المركز الـ26.

كما نجح فريق بورتو البرتغالي في تحقيق الفوز على حساب مالمو السويدي، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب "الدراجاو".

ورفع بورتو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد مالمو عند نقطة وحيدة، يقبع بها في المركز الـ34.

فوز أولمبيك ليون الفرنسي

كما فاز فريق أولمبيك ليون الفرنسي عقبة جو أهيد إيجلز الهولندي، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "جروباما".

وبهذا الانتصار يرتفع رصيد أولمبيك ليون إلى 15 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب مرحلة الدوري، ببطولة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد الفريق الهولندي عند 6 نقاط، في المركز الـ27.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.