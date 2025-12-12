"الفنون التشكيلية" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ببرنامج ثقافي وفني

18 حجم الخط

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية ثقافية وفنية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تتضمن سلسلة متنوعة من الندوات والورش الفنية التي تستضيفها المتاحف والمراكز الثقافية التابعة للقطاع، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

احتفالات الفنون التشكيلية باليوم العالمي للغة العربية

وتنطلق الفعاليات يوم السبت الموافق 13 ديسمبر، حيث يستضيف متحف مصطفى كامل ندوة بعنوان "اللغة العربية: هوية وثقافة وعطاء"، تتحدث فيها الشاعرة عبير العطار، وذلك في تمام الساعة الـ12 ظهرًا.

وتستمر الأنشطة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر بمركز دنشواي الثقافي، الذي ينظم ورشة إلقاء شعر بعنوان "لغة الضاد في الشعر العربي" في تمام الساعة الـ10 صباحًا.

ويشهد يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر نشاط مكثف، حيث يقيم متحف محمد ناجي ورشة عمل خاصة بعنوان "اليوم العالمي للغة العربية" في الـ10 صباحًا، وبالتزامن يستضيف متحف فن الزجاج والنحت والعجائن المصرية ورشة فنية متنوعة في نفس التوقيت.

وتختتم الفعاليات يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر في متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية، بتنظيم ورشة متخصصة في الخط العربي تبدأ في تمام الساعة الـ10 صباحًا.

وقد أعلن القطاع أن الحضور والمشاركة في كافة هذه الفعاليات مجاني ومتاح للجمهور العام، داعيًا المهتمين ومحبي لغة الضاد للاستفادة من هذا الحراك الثقافي المتميز.

