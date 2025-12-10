الأربعاء 10 ديسمبر 2025
اليوم، قطاع الفنون التشكيلية يفتتح ثلاثة معارض بمركز الجزيرة

يستعد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، لافتتاح ثلاثة معارض تشكيلية فردية، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر.

ويأتي هذا الحدث ليقدم تجربة بصرية متنوعة للجمهور من خلال استضافة قاعات المركز لثلاث تجارب فنية متباينة في الرؤى والتقنيات، وتستمر العروض الفنية في استقبال الزوار حتى 25 ديسمبر 2025.

خريطة معارض الفنون التشكيلية

تتوزع المعارض الثلاثة على قاعات المركز الرئيسية، مقدمة مزيجًا بين التصوير الزيتي وفنون الجرافيك، فالمعرض الأول "مشاهد من المدينة الآثمة" للفنان إسلام زاهر بقاعة أحمد صبري.

 

ويعد إسلام زاهر من الفنانين الذين يتميزون بأسلوب تعبيري خاص، حيث تعتمد أعماله غالبا على التشخيص بلمسة درامية، ويركز زاهر في لوحاته على الحالة النفسية للشخوص، مستخدم ضربات فرشاة قوية وتباينات حادة بين الظل والنور، مما يضفي على أعماله طابع سردي عميق يغوص في النفس البشرية وتناقضاتها.

والمعرض الثاني هو "شجرة الحياة" للفنان عماد إبراهيم بقاعة راغب عياد، ويشتهر الفنان عماد إبراهيم بارتباطه الوثيق بالهوية المصرية والموروث الشعبي، وتتميز تجربته الفنية بالحيوية اللونية وتجسيد الحركة، حيث قدم في معارض سابقة رصد مبهر للموالد والاحتفالات الشعبية والمناظر الطبيعية المصرية.

أما المعرض الثالث فهو "نقاط المطر" للفنان سيد واكد والذي يقام بقاعة الحسين فوزي، ويمتلك الفنان سيد واكد تجربة ثرية في مجال الجرافيك وفن الحفر والطباعة، فتتسم أعماله بالدقة التقنية العالية والاهتمام بالتفاصيل والملامس السطحية، وغالبا ما تحمل تجاربه طابع بصري يمزج بين الرمزية والتجريد.

