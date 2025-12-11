القبض على سائقين متهمين بالتحرش في الجيزة والشيخ زايد وحبسهم على ذمة التحقيق

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق إحدى الشركات بمنطقة حدائق الأهرام لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، إثر اتهامه بالتحرش بطالبة بعد استغاثتها بأهالي المنطقة، حيث قالت إنها فوجئت به يلامس أجزاء حساسة من جسدها.

تفاصيل ضبط السائق المتهم بالتحرش بطالبة في حدائق الأهرام

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي حدائق الأهرام يفيد بتعرض طالبة للتحرش من قِبل سائق. وقد تمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة عقب ادعاء الفتاة ملامسته لها بشكل غير لائق. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس عامل توصيل لاتهامه بالتحرش في الشيخ زايد

وفي واقعة أخرى، أمرت نيابة الشيخ زايد بحبس عامل توصيل تابع لشركة شهيرة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء وجودها بمدينة الشيخ زايد. وكشفت التحريات الأولية أنه حاول التحرش بها بوضع يده على كتفها ومحاولة تقبيلها. وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي قررت إجراء تحليل مخدرات له.

حجز سائق آخر متهم بالتحرش بفتاة في حدائق الأهرام

وفي حادثة مشابهة، أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق سيارة سوزوكي متهم بالتحرش بفتاة أثناء نقلها بحدائق الأهرام. وأكدت الفتاة في أقوالها أنها فوجئت به يتحرش بها لحظة نزولها من السيارة، ما دفعها للاستغاثة قبل أن يهرب المتهم بسيارته خوفًا من ضبطه.

باشرت فرق المباحث تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان لتحديد هوية السائق، ليتم القبض عليه لاحقًا. وبمواجهته، اعترف بالاتهامات المنسوبة إليه، فتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.