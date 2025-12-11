الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائقين متهمين بالتحرش في الجيزة والشيخ زايد وحبسهم على ذمة التحقيق

حجز المتهم
حجز المتهم
18 حجم الخط

 أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق إحدى الشركات بمنطقة حدائق الأهرام لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، إثر اتهامه بالتحرش بطالبة بعد استغاثتها بأهالي المنطقة، حيث قالت إنها فوجئت به يلامس أجزاء حساسة من جسدها.

تفاصيل ضبط السائق المتهم بالتحرش بطالبة في حدائق الأهرام

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي حدائق الأهرام يفيد بتعرض طالبة للتحرش من قِبل سائق. وقد تمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة عقب ادعاء الفتاة ملامسته لها بشكل غير لائق. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس عامل توصيل لاتهامه بالتحرش في الشيخ زايد

وفي واقعة أخرى، أمرت نيابة الشيخ زايد بحبس عامل توصيل تابع لشركة شهيرة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء وجودها بمدينة الشيخ زايد. وكشفت التحريات الأولية أنه حاول التحرش بها بوضع يده على كتفها ومحاولة تقبيلها. وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي قررت إجراء تحليل مخدرات له.

حجز سائق آخر متهم بالتحرش بفتاة في حدائق الأهرام

وفي حادثة مشابهة، أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق سيارة سوزوكي متهم بالتحرش بفتاة أثناء نقلها بحدائق الأهرام. وأكدت الفتاة في أقوالها أنها فوجئت به يتحرش بها لحظة نزولها من السيارة، ما دفعها للاستغاثة قبل أن يهرب المتهم بسيارته خوفًا من ضبطه.

باشرت فرق المباحث تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان لتحديد هوية السائق، ليتم القبض عليه لاحقًا. وبمواجهته، اعترف بالاتهامات المنسوبة إليه، فتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة حدائق الاهرام نيابة الجيزة حدائق الأهرام الجيزة نيابة الشيخ زايد

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

حوادث مأساوية بالجيزة، سيدة تُنهي حياتها وسائق يتحرش بفتاة في حدائق الأهرام

انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر، والأمن يعثر على 10 ملايين جنيه داخل الصندوق

3 قرارات من النيابة لكشف ملابسات حادث حدائق القبة

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

روما يضرب سيلتك 0/3 في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

خطاب رسمي يوقف تعاملات الزمالك بأرض النادي في مرسى مطروح

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار إمبابة بحضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

التحفظ على كاميرات محيط انفجار ماسورة غاز في إمبابة (صور)

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي قريبا

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads