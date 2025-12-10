الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر، والأمن يعثر على 10 ملايين جنيه داخل الصندوق

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو
18 حجم الخط

شهدت منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة واقعة مثيرة بعدما عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة على 10 ملايين جنيه داخل سيارة لنقل الأموال انقلبت أثناء سيرها، دون وقوع أي إصابات أو فقدان لمحتوياتها.

 

انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر 

البداية عندما تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل أموال بدائرة قسم حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة من طراز شيفروليه جامبو، تابعة لـشركة لنقل الأموال، كانت تقل صندوق يحتوي على 10 ملايين جنيه، يقودها سائق يبلغ من العمر 60 عامًا، وبرفقته ثلاثة أفراد أمن.


وأوضحت المعاينة أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، دون وقوع إصابات أو تسرب للأموال.

قامت قوات الأمن بتأمين الموقع، وإرسال سيارة بديلة لنقل المبالغ المالية وتسليمها للشركة بشكل كامل.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنقلاب سيارة بحدائق أكتوبر حدائق اكتوبر مديرية أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة شركة لنقل الأموال

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارتين والتحفظ على سائق نقل بحدائق أكتوبر

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بحدائق أكتوبر

المعاينة تكشف تفاصيل مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

كاترين تسجل 1 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف أبرزهم الطماطم والبطاطس والبصل

احنا على الهواء، فضيحة خلال بث تغطية إبراهيم فايق لمباراة مصر والأردن (فيديو)

حالات شطب المترشح في الانتخابات وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة محابس نحاسية بالتجمع الأول

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads