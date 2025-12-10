انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر، والأمن يعثر على 10 ملايين جنيه داخل الصندوق

18 حجم الخط

شهدت منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة واقعة مثيرة بعدما عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة على 10 ملايين جنيه داخل سيارة لنقل الأموال انقلبت أثناء سيرها، دون وقوع أي إصابات أو فقدان لمحتوياتها.

انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر

البداية عندما تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل أموال بدائرة قسم حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة من طراز شيفروليه جامبو، تابعة لـشركة لنقل الأموال، كانت تقل صندوق يحتوي على 10 ملايين جنيه، يقودها سائق يبلغ من العمر 60 عامًا، وبرفقته ثلاثة أفراد أمن.



وأوضحت المعاينة أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، دون وقوع إصابات أو تسرب للأموال.

قامت قوات الأمن بتأمين الموقع، وإرسال سيارة بديلة لنقل المبالغ المالية وتسليمها للشركة بشكل كامل.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

