3 قرارات من النيابة لكشف ملابسات حادث حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة أجرة بسور مبنى بـ منطقة حدائق القبة، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما أمرت النيابة بإحالة السائق للطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وتحليلها لبيان هل يتعاطى مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وتحفظت على السيارة والتراخيص.

حادث تصادم سيارة بسور في حدائق القبة 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى بمنطقة حدائق القبة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بـ سور مبنى بحدائق القبة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها بالتحفظ علي السائق والسيارة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث 

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدى السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

