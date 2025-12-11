الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" تختتم متابعة أعمال التصويت في الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

اختتمت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، متابعتها لأعمال التصويت على مدار يومين في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

العملية الانتخابية



وحرصت الغرفة على المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية أولًا بأول، من خلال فرق الرصد الميداني بالمحافظات، لضمان انتظام التصويت وسير إجراءاته في مناخ يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.



وانعقدت الغرفة المركزية على مدار الساعة للاطلاع على مجريات المشهد الانتخابي، عبر تقارير دورية من غرف المتابعة الفرعية بالمحافظات، فضلًا عن التواصل المباشر عبر تقنية "زووم" لرصد أي ملاحظات، وذلك في إطار الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وبما يضمن مناخًا انتخابيًا منضبطًا يعكس المشاركة الشعبية.

المتابعة الميدانية

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، وعدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، أعمال الغرفة المركزية، وأجروا اتصالات مع مسئولي الأمانات في المحافظات للوقوف على حجم الإقبال داخل اللجان، ومتابعة موقف مرشحي الحزب.



وشهدت المتابعة داخل الغرفة المركزية مشاركة كلا من أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، النائب فايز أبو حرب أمين القبائل والعائلات المصرية بالحزب وعضو مجلس الشيوخ، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، والنائب وسام إسماعيل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

المشاركة الانتخابية الفاعلة

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية أهمية المشاركة الانتخابية الفاعلة والإيجابية من المواطنين باعتبارها الضمانة الحقيقية لتجسيد إرادتهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، واستكمال مسيرة التنمية والبناء وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من إنجازات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.