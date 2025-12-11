الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات حماة الوطن تتابع فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالدوائر الملغاة

انتخابات
انتخابات
18 حجم الخط

 أعلنت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، متابعتها أعمال الفرز في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى.

إغلاق لجان التصويت

جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إغلاق لجان التصويت في 30 دائرة انتخابية، في الموعد المحدد في تمام التاسعة من مساء اليوم، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وأشادت غرفة عمليات حماة الوطن، بحرص المواطنين في الدوائر التي شهدت الانتخابات على ممارسة حقهم الدستوري، والخروج لصناديق الاقتراع والمشاركة في التصويت الانتخابي.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أن خروج الناخبين لصناديق الاقتراع، يؤكد حالة الوعي بين المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية، وثقة منهم في أن صوتهم له تأثير في اختيار من يمثلهم بمجلس النواب المقبل.

التعامل مع أي شكاوى

وأكدت غرفة العمليات، أن الجهات المعنية قامت بدورها على النحو الأمثل في التعامل مع أي شكاوى خلال عمليات التصويت على مدار اليومين، وهو الأمر الذي يؤكد الحرص على خروج العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات التصويت الانتخابي النواب 2025 الوطنية للانتخابات حزب حماة الوطن عمليات فرز الاصوات مجلس النواب المقبل

مواد متعلقة

بعد تكرار حالات الوفاة بين المترشحين، أستاذ قانون يدعو لتعديل قانون مجلس النواب

انتخابات النواب 2025، إقبال على لجان الاقتراع بمركز إدفو الدائرة الرابعة في أسوان

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

كأس العرب، المغرب وسوريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول من ربع النهائي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

وفاة أحمد جعفر مرشح مجلس النواب بدائرة حدائق القبة

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

تشكيل مباراة دينامو زغرب ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

هل يمكن السحب من بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري خارج مصر؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads