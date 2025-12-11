بعد تكرار حالات الوفاة بين المترشحين، أستاذ قانون يدعو لتعديل قانون مجلس النواب

18 حجم الخط

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن واقعة وفاة أحد المترشحين في انتخابات مجلس النواب الذي يخوض انتخابات الإعادة بدائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة علي مقاعد الفردى، تفتح الباب مجددا أمام ضرورة تدخل المشرع لإجراء تعديل في قانون مجلس النواب، مشيرا إلي أن تلك الحالة هى ثانى حالة وفاة بين المرشحين في الانتخابات القائمة.

حالات خلو مكان أحد المترشحين

وأضاف فوزى في تصريح خاص، أن المادة ٢١ من قانون مجلس النواب تنظم حالات خلو مكان أحد المترشحين في أى من القوائم الانتخابية، بسبب التنازل أو الوفاة، ولكنها لم تتطرق إلي حالات خلو مكان أحد المترشحين علي مقاعد الفردي.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، يمكن تطبيق النص الحالي علي مقاعد الفردى بالقياس علي نظام القائمة الذى ينص علي تصعيد الاحتياطي، إلي حين تعديل القانون والنص صراحة علي حالات خلو المكان بالوفاة أو التنازل علي مستوى المقاعد الفردية.

عملية الانتخاب بالجولة الأولى

وأشار فوزى، إلي أن وفقا لذلك النص الحالي، في حالة وفاة أحد المترشحين علي المقاعد الفردية خلال عملية الانتخاب بالجولة الأولي، يتم استبعاد الأصوات التى يحصل عليها وتصعيد المرشح التالي له في عدد الأصوات حال جاء ترتيبه ضمن المقرر لهم خوض الإعادة.

وتابع، أما في حالة وفاة أحد المترشحين خلال مرحلة جولة الإعادة التى يخوضها مع مرشح آخر، وهى حالة المرشح المتوفي اليوم وهو النائب أحمد جعفر، فسوف يتم تصعيد المرشح صاحب المركز الثالث في عدد الأصوات ليدخل مربع الإعادة بدلا من المتوفى، وذلك بموجب قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحول كون المرشح الراحل أحمد جعفر هو نائب حالي بمجلس النواب، قال الدكتور صلاح فوزى، أن وفقا لنص القانون، فلن يتم شغل مقعده، نظرا لأن الفترة المتبقية من عمر المجلس أقل من ستة شهور.

انتخابات مجلس النواب

وشهدت انتخابات مجلس النواب مؤخرا وفاة أحد المترشحين في دائرة إمبابة، خلال الجولة الأولى من الانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.