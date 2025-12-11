الخميس 11 ديسمبر 2025
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا

وزير العدل
وزير العدل
استقبل اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، السيدة تويا براكس - مديرة مركز سيادة القانون وزيرة العدل السابقة لجمهورية فنلندا،  إيرو فايسينن - مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة فنلندا بالقاهرة، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيفين، مشيدًا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.


وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.


 وقد أشاد الضيفان بعمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين وأبديا تطلعهما إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية.


كما أكدا على اعتزازهما بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأعربا عن سعادتهما من القفزة الحضارية المذهلة التي شاهداها في العاصمة الجديدة واصفين إياها بالإنجاز العظيم.


وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكدًا على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.

