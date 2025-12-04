الخميس 04 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير العدل يلتقي وفدًا من ممثلي مصلحة الخبراء لبحث مشاكلهم

وزير العدل
وزير العدل
 عقد، اليوم الخميس، المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءً مع وفد من ممثلي مصلحة الخبراء على مستوى الجمهورية، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

وزير العدل يلتقي مع الخبراء لبحث مشاكلهم

تناول وزير العدل خلاله الدور المنوط بالخبراء في إعداد التقارير الفنية التي تسهم في سرعة إنجاز القضايا، كما استمع الوزير إلى عرض شامل للمجهود المبذول في إنجاز العمل، والتحديات والمشكلات التي تواجههم في أداء عملهم، ووعد بالعمل على حلها حرصًا على توفير البيئة الصالحة للعمل.

وفي ختام اللقاء أثنى وزير العدل على الدور الذي تلعبه مصلحة الخبراء في معاونة القضاة في أداء رسالتهم السامية، وحثهم على زيادة معدلات الإنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة.

المستشار عدنان فنجري وزير العدل المستشار عدنان فنجرى وزارة العدل مصلحة الخبراء العاصمة الجديدة

