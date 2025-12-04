وزير العدل يلتقي وفدًا من ممثلي مصلحة الخبراء لبحث مشاكلهم

18 حجم الخط

عقد، اليوم الخميس، المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءً مع وفد من ممثلي مصلحة الخبراء على مستوى الجمهورية، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

وزير العدل يلتقي مع الخبراء لبحث مشاكلهم

تناول وزير العدل خلاله الدور المنوط بالخبراء في إعداد التقارير الفنية التي تسهم في سرعة إنجاز القضايا، كما استمع الوزير إلى عرض شامل للمجهود المبذول في إنجاز العمل، والتحديات والمشكلات التي تواجههم في أداء عملهم، ووعد بالعمل على حلها حرصًا على توفير البيئة الصالحة للعمل.

وفي ختام اللقاء أثنى وزير العدل على الدور الذي تلعبه مصلحة الخبراء في معاونة القضاة في أداء رسالتهم السامية، وحثهم على زيادة معدلات الإنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة.

