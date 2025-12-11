الخميس 11 ديسمبر 2025
أخبار مصر

إقبال كبير من المسنين على التصويت في لجنة أوسيم بالجيزة

المستشار محمد شعبان
المستشار محمد شعبان العجمي
 شهدت اللجنة الفرعية رقم (15)، برئاسة المستشار محمد شعبان العجمي، ومقرها مدرستي الكوم الأحمر ويوسف السباعي بمركز أوسيم، والتابعة للجنة العامة رقم (12) بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، إقبالًا ملحوظًا من المسنين والمسنات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

 

 

وسجلت اللجنة حضورًا متزايدًا لكبار السن منذ ساعات الصباح الأولى، حيث حرص العديد منهم على المشاركة في العملية الانتخابية رغم التزاماتهم الصحية والعمرية، في مشهد يعكس وعيًا بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

 

وانتظمت عمليات التصويت داخل اللجنة بشكل كامل، مع تيسير دخول الناخبين وتخصيص مسارات تساعد المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى صناديق الاقتراع بسهولة. كما استمرت إجراءات التنظيم والتأمين في محيط اللجنة لتوفير بيئة مستقرة وآمنة للناخبين.

وجاء سير العمل داخل اللجنة وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع متابعة مستمرة ومدققة لسير العملية لضمان الالتزام بالمعايير المقررة

 

