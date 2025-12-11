الخميس 11 ديسمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة يحيى موسى و31 آخرين في تمويل الإخوان بمدينة نصر لـ 14 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع  محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و31 آخرين في قضية التمويل وإمداد عناصر الجماعة بالأسلحة والذخائر في مدينة نصر إلى جلسة 14 فبراير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية  الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

كما تولوا قيادة فى جماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر. 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بـ التحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

