القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

ألقت السلطات العاصمة الأنجولية "لواندا" اليوم، القبض على مدرب سابق لمنتخب الشباب، خوسيه كيلامبا بتهمة اغتصاب ابنته البالغة من العمر 14 عاما.

القبض على المدرب السابق لمنتخب أنجولا للشباب

وقال المتحدث باسم إدارة التحقيق في الجرائم الجنائية لـ"وكالة الأنباء الأنجولية"، كوينتينو فيريرا، أن المدرب السابق لمنتخب أنجولا للشباب تحت 20 عاما، خوسيه كيلامبا، اعتدى جنسيا على ابنته وأدى الأمر إلى حملها، وأضاف أنه في إحدى المرات ضبطته زوجته وقرر كلاهما إجهاض الحمل.

وأكد المتحدث باسم إدارة التحقيق في الجرائم الجنائية، أن الشرطة علمت بالحادث من خلال المعهد الوطني للأطفال، وأن الاعتداء الجنسي على ابنة المدرب خوسيه كيلامبا وقع داخل منزله في أكتوبر، مما أدى إلى الحمل.

المدرب السابق اتفق مع زوجته على إجهاض ابنته لإخفاء العار

من جانبها كشفت صحيفة "جورنال دي أنجولا" أن المدرب السابق اتفق مع زوجته على إجهاض ابنته لإخفاء العار، وذهبت زوجته والطفلة البالغة من العمر 14 عاما إلى العيادة، حيث دفع المدرب حوالي 200 دولار أمريكي لـ إجهاض الحمل.

وتابعت الصحيفة في تقريرها: بعد مرور بعض الوقت، كرر المدرب تلك السلوكيات الجنسية مرة أخرى مع ابنته. بعدما اعتاد أن يشرب الكحول بكثرة، وقد أدى إدمانه على الكحول إلى كل ذلك.

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