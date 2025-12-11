الفنانة اللبنانية لورا خباز تتعرض لحادث سير، وهذه لحظة نقلها للمستشفى (فيديو)

18 حجم الخط

تعرضت الفنانة اللبنانية لورا خباز، إلي حادث سير مروع وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

لورا خباز تتعرض لحادث سير

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، عن مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال سيارة الإسعاف لحالتها ونقلها إلى المستشفى.

لورا خباز

ولدت لورا خباز في 13 يونيو 1986 في بيروت، وشقيقها هو الفنان جورج خباز.

حصلت على درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي في جامعة نوتردام لويز.

مسيرة الفنانة لورا خباز

قدمت لورا خباز مجموعة من الأعمال اللي رسخت اسمها في الدراما اللبنانية، واستطاعت من خلالها أن تظهر تنوعها بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

كما قدمت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في التمثيل وكتابة السيناريو.

وعملت كمساعد مخرج في الكثير من الأعمال، وشاركت في العديد من المهرجانات كمدربة تمثيل ومستشارة فنية ومنتجة مساعدة، وأسهمت في مهرجانات بعلبك الدولية ومهرجان إهدنيات الدولي ومهرجان البترون السينمائي.

ومن أشهر مشاركاتها كان مسلسل “نعم، ما زلت آنسة”.

وفي السنوات الأخيرة زاد حضورها في الساحة من خلال مشاركتها في أعمال ناجحة مثل “براندو الشرق”، بالإضافة إلى مشاركتها في كتابة مسلسلات درامية أبرزها “شوارع الذل”.

