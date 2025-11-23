أحمد باتشان يتعرض لحادث سير (فيديو وصور)

18 حجم الخط

تعرض المطرب أحمد باتشان، إلي حادث سير تسبب في تهشم سيارته، حيث أعلن ذلك من خلال حسابه عبر فيس بوك.

وقال أحمد باتشان: "يمكن دي أول مرة اتكلم في حاجة زي دي.. بس حقيقي مبقتش فاهم فيه ايه يعني كل لما ابقي مبسوط شوية وتحصل حاجة كويسة في حياتي، سواء نزول أغنية أو احتفال بعيد ميلادي أو أي مناسبة لازم يحصلي حاجة بعدها، والحمد لله اللي ربنا بيقدرني عليه بعمله، ومن غير تفكير ومن غير ما اتكلم علي حاجة زي دي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا".

وأضاف: "الحمدلله ربنا نجاني، وأنا الحمدلله كويس، والحمدلله إنها جت في الحديد وإنه سترها معايا وربنا يحفظ الجميع ويبعد عننا أي شر.. والحمدلله علي كل شيء، وأنا راضي جدا بكل حاجة بتحصلي وده أكيد كرم من ربنا عليا، عشان كان ممكن يحصلي حاجة أكبر من كده".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.