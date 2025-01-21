جورج خباز يشارك بـ Yunan في مهرجان برلين الـ 75

يشارك فيلم "Yunan" للمخرج أمير فخر الدين، بطولة النجم جورج خباز وهانا شيجولا، في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ75، حيث سينافس على جائزة الدب الذهبي مع أهم الأفلام العالمية في المسابقة.

فيلم Yunan

فيلم Yunan من كتابة وإخراج أمير فخر الدين، ويشارك في بطولته إلى جانب جورج خباز وهانا شيغولا (أيقونة السينما الأوروبية)، بالإضافة إلى توم ملاشيحا وسيبيل كيكيلي اللذين شاركا في المسلسل الشهير "Game of Thrones"، ويشارك في الفيلم أيضًا علي سليمان ونضال الأشقر.

مهرجان برلين السينمائي

يُذكر أن مهرجان برلين يُعدّ من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية إلى جانب مهرجاني كان وفينيس، وقد شهد مشاركة وفوز أهم النجوم العالميين عبر تاريخ السينما.

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