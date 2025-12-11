تجديد حبس 13 شخصا بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالقاهرة

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 13 شخصًا بينهم 7 رجال و5 سيدات (9 منهم لهم معلومات جنائية) لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 طفلًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي.

وأقر المتهمون أمام الجهات الأمنية بارتكابهم النشاط الإجرامي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

علي الجانب اخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 أشخاص و12 سيدة – من بينهم 8 لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

جرائم استغلال الأحداث وضبط 18 متهمًا بالجيزة

وجرى ضبط المتهمين بدائرة قسمي شرطة الشيخ زايد أول والشيخ زايد ثان بمحافظة الجيزة، وبصحبتهم 21 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال تسول وبيع سلع.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات عليهم بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في إحدى دور الرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.