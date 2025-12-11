الخميس 11 ديسمبر 2025
حوادث

خلافات "لعب العيال" آخرتها الجنايات، إحالة عاطل أصاب جاره بعاهة مستديمة في الوايلي للجنايات

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة التشاجر مع جاره بسبب خلافات حول لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة الوايلي وإحداث عاهة مستديمة به. 

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين الجيران  وإصابة أحدهما، علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري. 


وبالانتقال إلى محل البلاغ والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شابين لخلافات حول لهو الأطفال، أقدم فيها أحدهما على ضرب الآخر بعصا خشبية غليظة فأحدث به عاهة مستديمة تمثلت في عجز بإصبع إبهام يده اليسرى قدرت نسبته بحوالي 5 %.


عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف 
 

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ".

