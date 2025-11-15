إحالة عاطل لحيازته سلاح أبيض وإحداث عاهة مستديمة لآخر بعين شمس للجنايات

18 حجم الخط

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح أبيض وإحداث عاهة مستديمة لآخر بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة القسم لمحكمة الجنايات.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وإصابة أحدهما؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين شابين بمنطقة عين شمس بسبب خلافات مالية سابقة، وأثناء عتابهما تطورت المشادة إلى مشاجرة أقدم فيها أحدهما على ضرب الآخر بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته في رسغه.

وأشارت التحريات أن المتهم تسبب في إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة برسغه الأيمن قدرت نسبتها ب 5%.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

