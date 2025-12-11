بملامح زومبي، ظهور سيدة غامضة في مؤتمر ترامب بالبيت الأبيض يثير المخاوف (فيديو)

18 حجم الخط

أثار ظهور سيدة غامضة في البيت الأبيض الأمريكي أثناء حديث الرئيس ترامب، الجدل والمخاوف لدى العديد من النشطاء والمتابعين بسبب ملامحها وتصرفاتها الغريبة أثناء تحدث الرئيس الأمريكي.

سيدة غامضة في البيت الأبيض تثير المخاوف

بدت السيدة الغامضة وكأنها "زومبي"، حسبما وصفها بعض النشطاء، واعتقد البعض أنها إنسان آلي "روبوت"، حيث بدت عينيها جاحظة وتنظر نظرات مخيفة للحضور، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب في مكتبه البيضاوي بالبيت الأبيض، حتى أن العديد من النشطاء تساءلوا من هذه السيدة ذات السلوك الغريب، التي ظهرت في مؤتمر ترامب بالبيت الأبيض.

A woman's strange behavior during a press conference @SusanDell pic.twitter.com/qlKDmCLg7u — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@adictoapple) December 9, 2025

علقت البلوجر الأمريكية أشا آدم قائلة: " انتشر مقطع فيديو لامرأة تتصرف بشكل غريب خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي... من هي؟"

وقال البلوجر هاتشي جاك: " تبدو وكأنها خضعت للكثير من عمليات التجميل وغيرها من الإجراءات الطبية".

وكشف البلوجر سيمون كسلر عن السيدة ذات التصرفات الغريبة، فقال: " المرأة الظاهرة في الفيديو هي سوزان ديل، زوجة الرئيس التنفيذي لشركة ديل، مايكل ديل. حضرا فعالية في المكتب البيضاوي بتاريخ 2 ديسمبر 2025 للإعلان عن تبرع بقيمة 6.25 مليار دولار لـ"حسابات ترامب"، وهي صناديق استثمارية مخصصة لأطفال الولايات المتحدة. أثارت تعابير وجهها نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي".

أما البلوجر جون كيبلر فقال: "ظهور سوزان ديل في فعالية المكتب البيضاوي في أثار تكهنات واسعة النطاق حول خضوعها لعمليات تجميل أو حقن الفيلر، وفقًا لمصادر مثل MSN وTimes Now وReddit. سوزان تبلغ من العمر 62 عامًا، ولم يتم تأكيد خضوعها لأي عمليات تجميل. وتتراوح الآراء بين الانتقاد والإشارة إلى التقدم الطبيعي في السن".

ملامح غريبة لزوجة الملياردير الأمريكي مايكل ديل

يذكر أن سوزان ديل، التي ظهرت في مؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، هي زوجة رجل الأعمال الأمريكي مايكل ديل، مؤسس شركة "ديل تكنولوجيز"، وهي شخصية معروفة في الأوساط الخيرية الأمريكية، لأنها تشارك معهم في المبادرات الكبيرة للتبرعات وتمويل المشاريع الاجتماعية، حسبما ذكرت صحيفة "The Economic Times"

سوزان ديل بملامح مخيفة في البيت الأبيض، فيتو

ومؤخرًا ظهرت سوزان ديل مع زوجها في البيت الأبيض، أثناء الإعلان عن تبرع كبير بقيمة أكثر من 6 مليار دولارًا أمريكيًا، لدعم برنامج حسابات إدخار للأطفال المعروف باسم "حسابات ترامب" مع إدارة الرئيس الأمريكي، وفقًا للإكنومك تايمز.

سوزان ديل مع زوجها مايكل ديل، فيتو

وأثار مظهر سوزان ديل الغريب جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بعد انتشار مقطع فيديو لـ سوزان ديل من مؤتمر ترامب الصحفي في البيت الأبيض، ولاحظ العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن ملامح وجهها بدت مختلفة ونظراتها مخيفة، عن صورها السابقة، فبدأ البعض بإبداء تخوفه من تصرفاتها ونظراتها.

تغيير ملامح سوزان ديل تثير التكهنات

أيضا أثارت ملامح سوزان ديل العديد من التكهنات، فالبعض نشر صورًا حديثة وسابقه لسوزان، وعلقوا على ملامحها المختلفة، والتي أثارت مخاوف العديد من النشطاء، البعض زعم أن تغيير ملامحها قد يكون بسبب عمليات تجميل أو حقن تجميلية مثل (الفيلر أو البوتوكس أو شد الوجه)، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من سوزان نفسها أو من مصادر موثوقة تفيد بأنها خضعت لهذه الإجراءات.

وأشار خبراء التجميل إلى أن ما يبدو تغيّرًا غريبًا في الصور يمكن أن يكون نتيجة اختلاف الزوايا، الإضاءة، المكياج أو التعديل الرقمي للصور، وليس بالضرورة نتيجة جراحة فعلية.

لا يوجد تقرير طبي موثوق يؤكد أن هناك "تحولًا مخيفًا" حقيقيًا في شكل وجهها.

سوزان ديل قبل تغيير ملامحها، فيتو

وتكهن البعض أن سوزان ديل تعاني من مرض صحى أثر على ملامح وجهها، لكن حاليًا ليس هناك أي تقرير موثوق أو معلومات رسمية تُشير إلى أن سوزان ديل تعاني من أمراض صحية معينة، أو أن شكل وجهها المتغير مرتبط بأي حالة مرضية.

سوزان ديل مع ترامب وزوجها في البيت الأبيض، فيتو

عند مقارنة صور سوزان القديمة مع الصور الحديثة في البيت الأبيض، يمكن ملاحظة بعض التغييرات في ملامح وجهها، مما جعل بعض الأشخاص يظنون أنها خضعت لإجراءات تجميلية أو عمليات جراحية.

لكن كما ذكرت سابقًا، لا يوجد دليل رسمي على هذا.

