شاهد، لحظة انهيار مسؤول بشركة أدوية خلال لقائه مع ترامب على الهواء مباشرة

18 حجم الخط

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار مسؤول في شركة أدوية أمريكية أثناء مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إعلان طبي.

مسؤول بشركة أدوية أمريكية يفقد وعيه

وظهر رجل مغمى عليه على الهواء مباشرة بينما كان مسؤولون في إدارة ترامب ومديرو شركات الأدوية يتحدثون خلال إعلان في المكتب البيضاوي حول صفقة لخفض تكلفة أدوية إنقاص الوزن.

Medical emergency in the White House as someone collapses pic.twitter.com/ZoUc6hVkwr November 6, 2025

وبينما كان أحد المتحدثين يلقي كلمة، سقط المسؤول أرضا قبل أن يهرع أشخاص لتفقد وضعه الصحي، وظهر ترامب في المشهد، إذ كان واقفا قرب الشخص الذي سقط أرضا.

ترامب يشارك في مؤتمر صحفي حول إعلان طبي هام

وتضاربت الأنباء بشأن هوية الشخص الذي غاب عن الوعي، فقد قالت بعض المصادر الأمريكية إنه جوردون فيندلاي، المدير التنفيذي لشركة الأدوية “نوفو نورديسك”.

ومن جانبه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الشخص الذي فقد وعيه "بحالة جيدة"، بعد أن قدّمت له الوحدة الطبية في البيت الأبيض الإسعافات الأولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.