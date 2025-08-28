الحقن المغشوشة، تجميل ينتهي بمأساة والظاهرة عالمية

الحقن المغشوشة، لم تعد عمليات التجميل مجرد وسيلة لإصلاح ما أفسده الدهر، بل صارت هوسًا متزايدًا بحثًا عن إطلالة "مثالية" سريعة، وأصبحت تلجأ إليها حتى أجمل الجميلات، والفتيات الصغيرات، أملا في الجمال المثالي، خاصة العرائس عند التحضير لليلة العمر.

لكن خلف هذه الوعود اللامعة تختبئ وراءها مخاطر قد تصل إلى توقف عضلة القلب والموت المفاجئ، كما حدث مؤخرًا مع فتاة عشرينية عُرفت إعلاميًا باسم "عروس حلوان" التي لفظت أنفاسها بعد دخولها في غيبوبة استمرت 15 يومًا، إثر خضوعها لحقن تجميلية.



حادثة "عروس حلوان" ليست مجرد مأساة فردية، بل جرس إنذار للجميع، بأن التجميل ليس لعبة، والبحث عن الجمال لا يجب أن يكون على حساب الحياة. فجرعة صغيرة من مادة مجهولة قد تقود إلى سرير العناية المركزة، أو إلى نهاية مأساوية.



الحقن المغشوشة ومضاعفاتها

ما هي الحقن المغشوشة؟

أوضح الدكتور أحمد حسين اخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، أن الحقن المغشوشة هي مواد تجميلية غير مرخصة أو مجهولة المصدر، غالبًا ما تسوق لها على أنها "فيلر" أو "بوتوكس" بأسعار زهيدة.

وتنتشر في مراكز غير مرخصة، أو على يد أشخاص غير مؤهلين طبيًا.



وأضاف الدكتور أحمد، أن أي مادة تُحقن في الوجه أو الجسم يمكن أن تدخل إلى شريان وتسبب انسدادًا يوقف القلب أو يدمّر أنسجة المخ. والأخطر أن الحقن المغشوشة تُضاعف هذه المخاطر، لأنها مجهولة التركيب ولا يعرف الطبيب كيف يتعامل مع آثارها الجانبية.

مضاعفات مميتة

يحذر الدكتور أحمد من أن هذه المواد قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أبرزها:

انسداد الشرايين بسبب دخول المادة في الأوعية الدموية، مما قد يوقف تدفق الدم إلى المخ أو القلب.

توقف عضلة القلب، وهي الحالة التي واجهتها الفتاة الراحلة بعد دقائق من الحقن.

جلطات دماغية قد تسبب شللًا نصفيًا أو فقدان البصر.

التهابات حادة بسبب تلوث المواد أو الأدوات.

حساسية مميتة تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.



لماذا تزداد الخطورة؟

وأشار الدكتور أحمد إلى أن المخاطر تتضاعف عند الاستعانة بمراكز التجميل، بدلا من عيادات الأطباء المتخصصين، للأسباب التالية

غياب الإشراف الطبي: كثير من هذه المراكز تعمل دون تراخيص أو إشراف من وزارة الصحة.

جشع التجار: يتم استيراد مواد مجهولة المصدر لا تحمل مواصفات الأمان.

ضغط نفسي واجتماعي: فتيات مقبلات على الزواج أو أشخاص يسعون وراء المثالية الشكلية، وفي نفس الوقت ميزانيتهم محدودة، يقعون ضحايا للوعود الزائفة من مراكز غير مؤهلة.

مخاطر الحقن المغشوشة

توصيات وقائية هامة



ويقدم الدكتور أحمد مجموعة من التحذيرات الوقائية.

التأكد من أن المركز مرخص والطبيب معتمد من نقابة الأطباء.

طلب معرفة اسم المادة ورقم تسجيلها بوزارة الصحة.

الابتعاد عن "العروض الرخيصة" التي عادة ما تخفي وراءها منتجات غير آمنة.

في حالة ظهور أعراض مفاجئة مثل صعوبة التنفس أو فقدان الوعي، يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى.

الحقن المغشوشة كارثة تتكرر عالميًا



ومسألة الحقن التجميلية المغشوشة ليست حكرا على مصر، لكنها باتت ظاهرة عالمية، تواجهها كبرى الدول

الولايات المتحدة: تحذيرات من الـ CDC وFDA

في إبريل الماضي، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض CDC عن إصابة 19 شخصًا في 9 ولايات أمريكية بأعراض تشبه التسمم بالبوتوليزم بعد تلقيهم حقن بوتوكس مغشوشة، أو أُسيء التعامل معها.

بعض الحالات احتاجت إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج الطارئ.

بريطانيا: تفشي “البوتوليزم التجميلي”

في المملكة المتحدة، أصدرت هيئة الأمن الصحي (UKHSA) إنذارًا عاجلًا بعد رصد 38 حالة تسمم مرتبطة بحقن بوتوكس مغشوشة. الحوادث دفعت الحكومة لمناقشة تشريعات جديدة تقصر هذه الإجراءات على الأطباء المؤهلين فقط.

أستراليا: السوق السوداء والجشع

أما في أستراليا، فقد حذرت وكالة تنظيم العلاج (TGA) من دخول منتجات بوتوكس وفيلر مزيفة إلى البلاد عبر السوق السوداء.



