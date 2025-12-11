الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يطالب ببيع شبكة CNN وينقلب على سويسرا بسبب الرسوم الجمركية

ترامب يطالب ببيع
ترامب يطالب ببيع شبكة CNN وينقلب على سويسرا بسبب الرسوم
18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نجحت في تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا، مؤكدًا أن برن كانت تدفع مبالغ زهيدة في السابق، لكنها باتت اليوم ملزمة بدفع رسوم عادلة وفق المعايير الأمريكية الجديدة. وأشار إلى أن بلاده أعادت ضبط علاقاتها التجارية بما يضمن “معاملة عادلة” للولايات المتحدة.

 

هجوم جديد على شبكة CNN: ترامب يطالب ببيعها ويصف وضعها بالمتدهور

وفي تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، قال ترامب إنه يعتقد أن شبكة CNN" يجب أن تُباع، مشيرًا إلى أنها -حسب وصفه- فقدت مصداقيتها وتراجعت شعبيتها. وأضاف أن أداء الشبكة لم يعد يعكس المهنية المطلوبة، وأن الوقت حان لمالك جديد وسياسة تحريرية مختلفة.

ترامب: لقائي مع كيفن وارش “كان مهمًّا وضروريًّا”

وكشف ترامب أنه عقد اجتماعًا مع كيفن وارش، أحد أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أن اللقاء كان بناءً وناقش ملفات اقتصادية حساسة تتعلق بالسياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات متعددة لاختيار الشخصية الأنسب لإدارة الفيدرالي في المرحلة المقبلة.

 

معدلات الفائدة في مرمى انتقاد ترامب

وجدد ترامب، انتقاداته لسياسة الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أن معدلات الفائدة الحالية غير مناسبة للوضع الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة. وقال إن أمريكا يجب أن تكون صاحبة أدنى معدلات فائدة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ذلك سيمنح الاقتصاد دفعة كبيرة ويعزز القدرة التنافسية.

 

ترامب ينفي التقارير حول عدم رضاه عن الحكومة: “أخبار غير صحيحة ولا تستند إلى الواقع”

وفي ختام تصريحاته، نفى الرئيس الأمريكي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن عدم رضاه عن أداء حكومته، واصفًا تلك التقارير بأنها محض شائعات لا أساس لها من الصحة. وأكد أن العلاقة بينه وبين أعضاء فريقه الحكومي مستقرة، وأن العمل يسير كما يجب لتحقيق الأهداف الموضوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب شبكة cnn الرسوم الجمركية سويسرا الرئيس الأمريكى الفيدرالى الامريكى معدلات الفائدة كيفن وارش

مواد متعلقة

ترامب يبحث مع قادة أوروبا جهود السلام في أوكرانيا

جيروم باول: الربع الأول من 2026 يمثل ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم

رئيس الفيدرالي: رفع سعر الفائدة ليس التوقع الرئيسي لأي جهة في المستقبل

ترامب: الرسوم الجمركية مسألة أمن قومي وحققت عائدات ضخمة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

تفاصيل القبض على فرد أمن تحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

دوري أبطال أوروبا، تعادل دراماتيكي بين باير ليفركوزن ونيوكاسل في الجولة الـ6

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

طرح أول 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)

90.6% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بهموم ومشاكل وأخبار سيئة

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads