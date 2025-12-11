ترامب يطالب ببيع شبكة CNN وينقلب على سويسرا بسبب الرسوم الجمركية

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نجحت في تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا، مؤكدًا أن برن كانت تدفع مبالغ زهيدة في السابق، لكنها باتت اليوم ملزمة بدفع رسوم عادلة وفق المعايير الأمريكية الجديدة. وأشار إلى أن بلاده أعادت ضبط علاقاتها التجارية بما يضمن “معاملة عادلة” للولايات المتحدة.

هجوم جديد على شبكة CNN: ترامب يطالب ببيعها ويصف وضعها بالمتدهور

وفي تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، قال ترامب إنه يعتقد أن شبكة CNN" يجب أن تُباع، مشيرًا إلى أنها -حسب وصفه- فقدت مصداقيتها وتراجعت شعبيتها. وأضاف أن أداء الشبكة لم يعد يعكس المهنية المطلوبة، وأن الوقت حان لمالك جديد وسياسة تحريرية مختلفة.

ترامب: لقائي مع كيفن وارش “كان مهمًّا وضروريًّا”

وكشف ترامب أنه عقد اجتماعًا مع كيفن وارش، أحد أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أن اللقاء كان بناءً وناقش ملفات اقتصادية حساسة تتعلق بالسياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات متعددة لاختيار الشخصية الأنسب لإدارة الفيدرالي في المرحلة المقبلة.

معدلات الفائدة في مرمى انتقاد ترامب

وجدد ترامب، انتقاداته لسياسة الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أن معدلات الفائدة الحالية غير مناسبة للوضع الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة. وقال إن أمريكا يجب أن تكون صاحبة أدنى معدلات فائدة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ذلك سيمنح الاقتصاد دفعة كبيرة ويعزز القدرة التنافسية.

ترامب ينفي التقارير حول عدم رضاه عن الحكومة: “أخبار غير صحيحة ولا تستند إلى الواقع”

وفي ختام تصريحاته، نفى الرئيس الأمريكي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن عدم رضاه عن أداء حكومته، واصفًا تلك التقارير بأنها محض شائعات لا أساس لها من الصحة. وأكد أن العلاقة بينه وبين أعضاء فريقه الحكومي مستقرة، وأن العمل يسير كما يجب لتحقيق الأهداف الموضوعة.

