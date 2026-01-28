حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي الزهور في بورسعيد

18 حجم الخط

شنّ حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس الحي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد سليمان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعوق حركة المرور والمشاة، وذلك في إطار جهود الحي لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وجاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد سليمان وكيل قسم المرافق بمديرية أمن بورسعيد، وبمشاركة الرائد عبد الله مخلوف، وملازم أول إبراهيم عبد الفتاح، وملازم أول باهر إيهاب، وقوة من أفراد قسم المرافق بورسعيد.

وشملت الحملة المرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي، أبرزها شارع النصر وشارع العاشر من رمضان ومنطقة تعاونيات حسن عمار، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد من الإشغالات والتعديات والمخالفات التي كانت تعيق الطريق أمام المواطنين وتتسبب في تكدس الحركة.

حملة مكبرة بزهور بورسعيد لمحاربة الإشغالات

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من المضبوطات المخالفة، من بينها ميزان لأحد النباشين وتروسيكل لنباش آخر، بالإضافة إلى كراسي وطرابيزات وتقفيلات وتند خاصة بعدد من المقاهي الشهيرة داخل نطاق الحي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتم التنبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مرة أخرى،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالٍ من الإشغالات.

وأوضح اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، أنه تم التنبيه المشدد على أصحاب الإشغالات بعدم إعادة وضعها مرة أخرى، مشددًا على أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومفاجئ للتصدي لأي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم وتيسير الحركة داخل شوارع الحي.

وأكد اللواء رئيس حي الزهور، استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين.

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين، بإزالة الإشغالات والمخالفات، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات، ورصيف خالٍ من أي معوقات، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور على الجميع خلال تصريحاته الصحفية بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

