الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزارة الصحة في غزة: 70,369 شهيدًا و171,069 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023

غزة
غزة
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 70,369 شهيدًا و171,069 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية

قالت الأمم المتحدة، إنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وعلى الجانب الآخر قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يتم العمل على تقصي الحقائق لما يحدث في غزة، مشددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين في القطاع.

وأضاف وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تشن هجمات مكثفة وراء الخط الأصفر وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق سلام مستدام، مؤكدا أن أي جهود سياسية أو إنسانية لن تحقق نتائج دائمة ما لم تُصان حقوق المدنيين ويتم احترام القانون الدولي الإنساني.

 

حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية

وفى سياق منفصل شنت قوات الإحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 15 فلسطينيا في الخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم.

 

أسماء الأسرى الفلسطينيين

في محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 مواطنين من بلدة بيت أمر، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط أجواء باردة وماطرة.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض بأن المعتقلين هم: محمد يوسف قوقاس اخليل ونجله أمير، ورضوان شفيق قوقاس اخليل ونجله مالك، ووليد محمد رضوان قوقاس ونجله محمد، بالإضافة إلى حكم أيمن فايق قوقاس، حيث اقتادتهم القوات إلى معسكر لجيش الإحتلال الإسرائيلي داخل مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الصحة في غزة 7 أكتوبر 2023 غزة إسرائيل قوات الاحتلال الضفة الغربية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات و45 ألف بطانية لـ غزة

الأمم المتحدة: يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية

مفوض الأمم المتحدة: العمل على تقصي الحقائق في غزة

منخفض "بيرون" يغرق خيام النازحين في غزة ويهدد بكارثة إنسانية واسعة

الأكثر قراءة

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

إصابة رئيس لجنة فرعية بحالة إغماء فى انتخابات مجلس النواب بأسوان

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

4 أسباب وراء اختيار مطار الغردقة لتطبيق أول تجربة للقطاع الخاص

بعد قليل، الإدارية العليا تصدر حكمها في 257 طعنا على انتخابات النواب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads