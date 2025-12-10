الأربعاء 10 ديسمبر 2025
اقتصاد

الصناعات الغذائية: طفرة مرتقبة لصادرات القطاع ونعد برنامجا شاملا لرفع التنافسية

افتتاح معرض ومؤتمر
افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.

معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»

وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشددًا على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.

وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كليًا مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهودًا موسعة، لافتًا إلى أن الغرفة شكلت فريقًا فنيًا تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانيًا ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.

كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعمًا فنيًا لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء

الصناعات الغذائية تحقق رقما تاريخيا جديدا بصادرات تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025

واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.

