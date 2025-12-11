أطباء مستشفى المعبر الجامعي بقنا ينجحون في استخراج 58 حصوة من كلى مريض

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية عن نجاح فريق طبي متخصص في مستشفى المعبر الجامعي في إجراء عملية دقيقة لاستخراج ثمانية وخمسين حصوة من الكلى اليسرى لمريض يبلغ من العمر أربعين عامًا، وذلك باستخدام أحدث تقنيات مناظير الكلى المتقدمة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، ودكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح دكتور مصطفى عبد الرازق رئيس قسم المسالك البولية أن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام متكررة وارتفاع في نسبة الأملاح، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن وجود عدد كبير من الحصوات المتجمعة في حوض الكلية اليسرى، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري للحفاظ على سلامة الكلية.

إنجازات جديدة لأطقم مستشفى قنا الجامعى

وتم تجهيز المريض للعملية وإجراء التخدير العام، ثم بدأ الفريق الطبي العمل بتقنية منظار الكلية عن طريق الجلد، وهي من أحدث الأساليب التي تسمح بإزالة الحصوات الكبيرة والمتعددة بدون فتح جراحي.

وتم عمل فتحة جراحية صغيرة لا تتجاوز سنتيمترًا واحدًا للوصول إلى الكلية، ثم تفتيت الحصوات باستخدام تقنيات التفتيت الهوائي والليزر تبعًا لطبيعة كل حصوة.

استغرقت العملية نحو ساعتين، تمكن خلالها الفريق الطبي من استخراج الحصوات كاملة مع التأكد من تنظيف حوض الكلية تمامًا لمنع تكرار المشكلة مستقبلًا، كما تم وضع أنبوب تصريف مؤقت لضمان خروج السوائل بشكل آمن بعد العملية.

وخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، بينما تمت متابعة علاماته الحيوية داخل الإفاقة، وسط تحسن ملحوظ في حالته العامة ووظائف الكلى.

وضم الفريق الطبي الذي شارك في إجراء العملية كلًا من الأطباء التاليين وهم: مصطفى عبد الرازق رئيس قسم المسالك البولية، ونهال صلاح، ومصطفى عبيد، ومحمد رجب، وصباح فؤاد، إلى جانب فريق التخدير والعناية المركزة الذي ضم حسناء عبد الماجد وهبة تياه، وذلك في إطار منظومة العمل الجماعي داخل المستشفى.

وأكد الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن مدير مستشفى المعبر الجامعي أن هذا النجاح يعكس التطور الملحوظ في قدرات المستشفى وإمكاناتها الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى أصبحت قادرًة على تنفيذ تدخلات دقيقة في تخصصات متعددة بما يلبي احتياجات أهالي الصعيد ويعزّز جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

