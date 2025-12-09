الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياضة

هدف ملغي للريدز، تعادل سلبي بين ليفربول والإنتر في الشوط الأول

ليفربول
ليفربول
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول بين ليفربول الإنجليزي وإنتر ميلان بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة السادسة لمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب جوزيبي مياتزا"سان سيرو".

وألغى حكم اللقاء هدفا لليفربول سجله إبراهيما كوناتي بسبب لمسة يد على زميله هوجو إيكيتيتي في الدقيقة 38.

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبرج، ماك أليستر، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم:  هوجو إيكتيكي، ألكسندر إيزاك.

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎Starting StartingXI XI 2 だき sbandard charcered a Expecin 5 tetara mteAN 7 Expex 9 Il 乐 chartered chartered standard ぐ Suandard Chormret 17 10 astadard astarg dard Schobered chor EXή 22 standard charterco 26 standara Chrmabaue- Ext 38 CHAMPIONES Iイ V LEC ב11טוב chdad 家 SUBS MAMARDASHVIL,WOODMAN. MAMARDASHVILI WOODMAN, KERKEZ WIRTZ. BRADLEY, HERHEZ,WVIRTZ,BRADL.EY,NONI, NYONI, NGUMOHA.LUCKY standard Anertarad UEFAChampionsLeague UEFA Champions League‎'‎‎

ويحتل ليفربول المركز الـ 13 في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بعدما تعرض للهزيمة في مباراتين بمرحلة الدوري، ويأتي إنتر ميلان في المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 12 نقطة.

وشهدت قائمة فريق ليفربول في رحلته إلى إيطاليا، لمواجهة انتر ميلان غياب محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة ضد أرني سلوت مدرب الريدز وإدارة النادي الإنجليزي.

كما شهدت قائمة ليفربول غياب الثنائي جاكبو وكييزا لداعي الإصابة.

قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أليسون، مامارداشفيلي، جوميز، كوناتي، ڤان دايك، كيركيز، برادلي، روبرتسون، خرافنبيرخ، چونز، ماك أليستر، سوبوسلاي، وودبيرن، نيوني، ايكيتيكي، إيزاك، ڤيرتز، لاكي، نجوموها.

وكان سلوت قرر جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات للفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فلم يشارك في مباراتي وست هام وليدز يونايتد وظل حبيسا للدكة، فيما شارك كبديل في الشوط الثاني فقط أمام سندرلاند.

 

