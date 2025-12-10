تقارير تكشف موقف محمد صلاح من التواجد مع ليفربول أمام برايتون

18 حجم الخط

تزداد الشكوك داخل أروقة ليفربول حول إمكانية مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مواجهة الفريق أمام برايتون يوم السبت القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف صلاح من مباراة برايتون

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن الجهاز الفني بقيادة أرني سلوت يميل إلى استبعاد صلاح من قائمة المباراة كخطوة تأديبية بعد أن عبّر اللاعب عن استيائه من بعض قرارات سلوت الفنية خلال الفترة الماضية، في تصريحات أثارت ضجة واسعة داخل الإدارة والجهاز الفني.

التوتر بين الطرفين انعكس على أجواء التدريبات، حيث يُقال إن العلاقة بين اللاعب ومدربه تمرّ بمرحلة حساسة، ما دفع الجهاز الفني إلى مناقشة خيارات بديلة في الخط الأمامي، استعدادًا لاحتمالية غياب صلاح عن المواجهة.

ورغم محاولات التهدئة داخل النادي، لم تصدر أي مؤشرات قوية تؤكد مشاركة اللاعب، فيما يؤكد مقربون من الفريق أن القرار النهائي سيُحسم قبل ساعات من المباراة، لكنه يتجه — حتى الآن — نحو استبعاده.

فوز ليفربول على إنتر ميلان

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في العودة إلى سكة الانتصارات بالفوز على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 0/1 في ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سوبوسلاي هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

النقاط التي يحتاجها ليفربول للصعود ضمن الثمانية الأوائل

وبذلك رفع ليفربول الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة من أصل 18، ليصبح في وضع قوي للوجود ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول مرحلة الدوري.

وتتبقى أمام الريدز مباراتان في مرحلة الدوري، أمام أولمبيك مارسيليا وقره باغ، في الجولتين السابعة والثامنة، في شهر يناير المقبل.

ومن ثم، يمتلك ليفربول حق تقرير مصيره بنفسه، حيث يحتاج إلى 4 نقاط فقط للوصول إلى الحد الأدنى من النقاط المطلوب للتأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.

