أخبار مصر: موعد بداية شهر رجب، وزير الصحة يفتتح مؤتمر الأورام، الناخبون يواصلون التصويت فى انتخابات النواب، أمريكا تستولي على ناقلة نفط

إعلان نتائج جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر الهيئة، وذلك لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى ونتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، فى الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة.
البحوث الفلكية تكشف موعد شهر رجب 1447 هجريا
أعلن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية موعد شهر رجب 1447 هجري، ووفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس يولد هلال شهر رجب 1447 هجريًّا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 3:45 صباحًا قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 جمادى الآخرة و20 ديسمبر (يوم الرؤية).. وبذلك تكون غرة شهر رجب 1447 هجريا فلكيًّا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025
وزير الصحة يفتتح مؤتمر أورام مصر
بفتتح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم الخميس مؤتمر أورام مصر، الذي تنظمه أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي يناقش خدمات مراكز علاج الأورام التابعة لوزارة الصحة ويكشف عن أحدث طرق علاج الأورام السرطانية
المواطنون يواصلون التصويت فى انتخابات مجلس النواب
يواصل الناخبون اليوم الخميس، ولليوم الثاني والأخير، التصويت في الدوائر الـ 30 الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لمنع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، ومن المقرر أن تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة صباحا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم
أمريكا تستولي على ناقلة نفط امام سواحل فنزويلا
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قيام الولايات المتحدة، باحتجاز ناقلة نفط عملاقة قبالة سواحل فنزويلا، ولم يكشف عن اسم السفينة أو مالكها أو حمولتها أو وجهتها، غير أنه شدد على أن بلاده صادرت الناقلة لأسباب وجيهة وسوف تحتفظ بالحمولة
