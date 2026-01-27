قديس عاش ناسكا ورحل بسلام، الكنيسة تحيي ذكرى يعقوب أسقف نصيبين

18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس يعقوب أسقف نصيبين، التي توافق عام 338م، أحد أعمدة الكنيسة في القرن الرابع وأحد شهود الإيمان الأرثوذكسي المستقيم.

قصة القديس يعقوب

وُلد القديس يعقوب بمدينة نصيبين ونشأ فيها، وكان سرياني الجنس، وقد اختار منذ صباه سيرة الزهد والرهبنة، فارتدى المسح من الشعر ليقيه حر الصيف وبرد الشتاء، وكان طعامه من نبات الأرض وشرابه الماء فقط. وعلى الرغم من نحول جسده، إلا أن نفسه كانت نامية مضيئة، فاستحق نعمة النبوة وعمل الآيات والمعجزات، وكان يُخبر الناس بما سيكون قبل حدوثه.

وتذكر سيرته العديد من المعجزات التي أظهر الله بها قداسته، منها أنه صلى فجف ماء عين كانت نساء مستهترات يعبثن عندها بلا حياء، ثم عاد الماء بعد توبتهن، بينما بقي شعرهن أبيض علامة للعبرة. كما أقام إنسانًا من الموت بعدما خدع قومٌ الناس مدّعين وفاته طلبًا للمال، فلما تابوا وصلّى القديس أعاده الله حيًا.

وبعد أن ذاعت فضائله، اختير أسقفًا على مدينة نصيبين، فرعى رعية المسيح أحسن رعاية، ودافع عن الإيمان القويم، وحرس كنيسته من تعاليم الأريوسية المنحرفة. وكان أحد الآباء المشاركين في مجمع نيقية المسكوني عام 325م، ووافق على إدانة أريوس ونفيه.

كما ارتبط اسم القديس يعقوب بحماية مدينة نصيبين، إذ تذكر الكنيسة أنه عندما حاصرها سابور ملك الفرس، استجاب الله لصلوات القديس فأرسل على الجنود سحابة من الزنانير والبعوض، ففزعت الخيول والفيلة وارتدت جيوش الفرس عن المدينة.

وبعد أن أكمل القديس يعقوب جهاده الحسن، تنيّح بسلام، تاركًا سيرة عطرة ما زالت الكنيسة تتذكرها وتستلهم منها معاني الإيمان والزهد والشهادة للحق عبر الأجيال.

