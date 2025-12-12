تاريخ لقاءات الأهلي وإنبي قبل صدام الليلة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام إنبي، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تاريخ مواجهات الاهلي وانبي

وتعد مباراة الأهلي وإنبي من المباريات المعتادة داخل الكرة المصرية، حيث إن مباراة اليوم ستكون المباراة رقم 55 التي تجمع بين الفريقين، حيث تواجها معا في 54 مباراة من قبل.

وخلال 54 مباراة سابقة، جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 37 مباراة، تلقى الهزيمة، في 6 مباريات وحضر التعادل في 11 مباراة.

وسجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، 94 هدفا في مرمى الفريق البترولي، فيما تلقت شباكهم 44 هدفا.

ويعد نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا برصيد 8 أهداف، ويليه نجم الأحمر السابق أيضًا برصيد 7 أهداف.

مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

ويسعى المدير الفني ييس توروب إلى منح الفرصة لعدد من لاعبي البدلاء والشباب لاختبار مستوياتهم وإمكانية الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه المنضمين إلى منتخب مصر الأول الذي يستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لبعض العناصر التي حصلت علي راحة عقب مشاركتها مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب والتي ودعها المنتخب من دور المجموعات.

من جانبه، يأمل فريق إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

ضمت قائمة الأهلي كلًّا من:‏ محمد سيحا وحازم جمال وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

كان الفريق قد اختتم تدريباته على ملاعب الناشئين بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي ‏التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد السلام، بأولى مبارياته في البطولة.‏

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

