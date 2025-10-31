الجمعة 31 أكتوبر 2025
الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا

ترامب والشرع، فيتو
صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء عقوبات "قانون قيصر" على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا

وأكد المتحدث أن "إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا".

وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها الإقليميين، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا تدعم فرصة جميع السوريين في بناء بلد ينعم بالسلام والازدهار".

رفع العقوبات عن سوريا

كما أوضح أن "رفع العقوبات عن سوريا يسهم في الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش ويمنحها فرصة لمستقبل أفضل"، وذلك علي حد قوله.

