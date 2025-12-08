الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 5 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة

ضبط عصابة لاستكمال
ضبط عصابة لاستكمال الأطفال في التسول بالجيزة،فيتو
تمكنت إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الجيزة من ضبط ثلاثة رجال وسيدتين لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق المحافظة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تسليم أربعة أطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية أمن الجيزة لحماية الأطفال من الاستغلال وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

عقوبة التسول في القانون 

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالقاهرة والجيزة

ضبط تشكيل عصابي يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

