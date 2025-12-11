الخميس 11 ديسمبر 2025
الأوراق المطلوبة لاستخراج براءة الذمة أون لاين بخطوات بسيطة تعرف عليها

تعد شهادة براءة الذمة الإلكترونية، الجديدة  بديلة شهادة المخالفات المرورية الورقية، مستندًا رسميًّا معترف به في كافة المؤسسات ولدى جميع الجهات، والتأهيل على المواطنين قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بخطوات وإجراءات تسهل على المواطنين استخراجها أون لاين.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو، خطوات وإجراءات استخراج شهادة مخالفات المرور الجديدة إلكترونيًّا، وشروطها في السطور التالية.

 

خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور الجديدة أون لاين:

الدخول على بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية 
 

اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم خدمة "الاستعلام عن 

المخالفات المرورية" من الصفحة الرئيسية
 

إدخال بيانات المركبة ورقم الرخصة والرقم القومي
الاتصال التلقائي بمركز معلومات النيابة العامة
إظهار المخالفات المسجلة فوريًا مع قيمتها وآليات السداد
مراجعة المخالفات المعروضة
 

طرق الدفع

_اختيار طريقة الدفع المناسبة من بين:
- بطاقات الخصم والائتمان
- المحافظ الإلكترونية
- منصات الدفع المعتمدة
- ماكينات الدفع الذكية المنتشرة بجميع المحافظات
إتمام عملية الدفع إلكترونيًّا
انتقال بيانات الدفع تلقائيًا إلى قواعد بيانات المرور والنيابة العامة
- صدور شهادة براءة الذمة الإلكترونية فوريًا بعد ثوانٍ من السداد
- إرسال الشهادة آليًا إلى وحدة التراخيص عبر ربط مباشر
الحصول على نسخة إلكترونية يمكن تحميلها أو طباعتها والاحتفاظ بها لتقديمها مباشرة للمختص حال طلبها.


ما هي الأوراق  المطلوبة لاستخراج براءة الذمة المالية؟

- بيان صرف لوحات معتمد من وحدة المرور.
- بيان مركبة معتمد من وحدة المرور.
- طلب استخراج مخالفات.
- أصل الرخصة.
- صورة من الكارنيه العسكري بالنسبة للضباط وبطاقة الرقم القومي وصورة من الرخصة.
 

