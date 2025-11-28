الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مخالفات ومتعاطين للمواد المخدرة في حملة مرورية بالطرق الزراعية

نتائج حملة مرورية
نتائج حملة مرورية بالطرق الزراعية، فيتو
18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور بالطرق الزراعية  خلال 24 ساعة، عن ضبط  8 سائقين للنقل متعاطي للمواد المخدرة بعد خضوعهم للتحليل.

كما أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة تجاوز سرعات و109 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 52 دراجة نارية مخالفة، 92 مخالفة موقف عشوائي، 144 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل الإدارة العامة للمرور،  شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

txt

ضبط 10 سائقين متعاطين للمخدرات و630 مخالفة في حملة مرورية بالجيزة

txt

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة على الطرق الرابطة بين المحافظات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالطرق الزراعية للمواد المخدرة الادارة العامة للمرور

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

بدأت وخطرها يمتد ساعات، الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

تعرف على الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البرتقال والعنب وارتفاع الفراولة

ارتفاع بالقاهرة وعودة موجات الحر بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

اليوم، المصري يتحدى زيسكو في عقر داره بالكونفدرالية

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية