منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو
منتخب مواليد 2009، أدى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مساء اليوم الأربعاء، مرانه الختامي استعداد لمواجهة نظيره منتخب الأردن مواليد 2009 وديا، في الرابعة مساء الخميس.

وخاض منتخب مصر مواليد 2009 مرانه على الملعب الذي يستضيف المباراة في العاصمة الأردنية عمان.

محاضرات فيديو مكثفة للاعبي منتخب 2009 

وحرص الكابتن حسين عبد اللطيف خلال المران الرئيسي على التركيز على الجوانب الفنية بعد أن شاهد اللاعبون أكثر من محاضرة بالفيديو لطريقة لعب المنتخب الأردني.

وشهد المران الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة، والذي طالب اللاعبين بتحقيق الفوز.

ويلعب منتخب مصر 2009 أمام نظيره الأردني يومي الخميس والسبت، في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

