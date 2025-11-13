الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مواليد 2009 يواجه اليوم نظيره الأردني وديا بالعاصمة عمان

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مواليد 2009، يلتقي اليوم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، نظيره منتخب الأردن، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين بالعاصمة الأردنية عمان، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.  

منتخب مصر ينهي تحضيراته لودية الأردن

وأدى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مساء أمس الأربعاء، مرانه الختامي استعداد لمواجهة نظيره منتخب الأردن مواليد 2009 وديا، والتي تنطلق في الرابعة مساء اليوم الخميس.

وخاض منتخب مصر مواليد 2009 مرانه على الملعب الذي يستضيف المباراة في العاصمة الأردنية عمان.

 

 

محاضرات فيديو مكثفة للاعبي منتخب 2009 

وحرص الكابتن حسين عبد اللطيف خلال المران الرئيسي على التركيز على الجوانب الفنية بعد أن شاهد اللاعبون أكثر من محاضرة بالفيديو لطريقة لعب المنتخب الأردني.

وشهد المران الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة، والذي طالب اللاعبين بتحقيق الفوز.

ويلعب منتخب مصر 2009 أمام نظيره الأردني مباراة ودية أخرى يوم السبت المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مواليد 2009 منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 منتخب الأردن بطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة حسين عبد اللطيف علاء نبيل

مواد متعلقة

منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن

منتخب الناشئين مواليد 2009 يؤدي مرانه الأول في الأردن

منتخب 2009 يفوز على السعودية بخماسية وديًا

منتخب الناشئين مواليد 2009 يواجه شباب الداخلية وديا اليوم

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

أخبار مصر: الأرصاد تحذر 8 محافظات، الأهلي ينتقم من الزمالك، انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي بأمريكا، رسالة مقلقة من محمد صبحي

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يسجل 66.79 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية