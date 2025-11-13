بـ 10 لاعبين، منتخب مصر مواليد 2009 يفوز على الأردن بهدف

18 حجم الخط

فاز منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف على نظيره الأردن بهدف نظيف ، في المباراة الودية التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس.

منتخب 2009 يفوز على الأردن رغم النقص العددي

ورغم النقص العددي بطرد عادل علاء مدافع منتخب مصر في الدقيقة 51، بعد الحصول على الإنذار الثاني إلا أن الفراعنة نجحوا في تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب دانيال تامر، بعد مراوغة ثلاثة لاعبين لتسكن الكرة الشباك الأردنية.

حضر المباراة المستشار أحمد فتحي قنصل مصر في الأردن، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة.

منتخب 2009 يواجه الأردن مجددا يوم السبت

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الأردني يوم السبت المقبل في ثاني المواجهات الودية قبل العودة إلى القاهرة في ختام معسكره الحالي.

