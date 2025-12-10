الأربعاء 10 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

محمد عبد العظيم ينضم لأبطال مسلسل "بحجر واحد"

محمد عبد العظيم،
محمد عبد العظيم، فيتو
انضم الفنان محمد عبد العظيم لأبطال مسلسل "بحجر واحد"، حيث تعاقد على بطولة العمل وبدأ اليوم تصوير أولى مشاهده بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

وينتمى المسلسل إلى الأعمال الكوميدية، حيث تدور أحداثه حول مواقف كوميدية وعائلية بين شقيقين "دياب ومصطفى غريب"، وعلاقتهما العاطفية، مع مزيج من الدراما والكوميديا، كما انه هو البطولة الاولى لمصطفى غريب في الدراما التليفزيونية، بعدما حقق نجاحا كبيرا العام الماضي من خلال دوره في مسلسل "أشغال شقة 2".

أبطال مسلسل بحجر واحد

مسلسل "بحجر واحد" بطولة مصطفى غريب، وميمي جمال، ودياب، ومريم الجندي، محمد عبد العظيم، وفرح يوسف، وسيد رجب، وميشيل ميلاد، ومن إخراج إسلام خيري.

في سياق متصل، يواصل مصطفى غريب حضوره السينمائي من خلال فيلم درويش، الذي حقق إيرادات عالية منذ انطلاقه.

الفيلم يضم عددًا كبيرًا من النجوم، على رأسهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي.

