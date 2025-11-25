أبلة فاهيتا تستضيف مصطفي غريب بحلقة السبت

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تستضيف الدمية أبلة فاهيتا في برنامجها ليلة فونطاستيك يوم السبت المقبل، الفنان الكوميدي مصطفى غريب، وتتناول الحلقة عددًا كبيرا من المواقف الكوميدية.
 

 


برنامج  ليلة فونطاستيك يقدم مزيجا من الكوميديا والحوارات الساخرة والمواقف الطريفة التي اعتاد جمهور أبلة فاهيتا عليها، مع ظهور مجموعة من الضيوف المميزين، حيث ستستعيد الدمية شعبيتها في إطار عصري وجديد.

وكشفت قناة MBC مصر عن مجموعة من الأعمال الجديدة التي تنضم لبرامجها في الفترة القادمة، أبرزها: مسلسل جولة أخيرة، بطولة أحمد السقا وإخراج مريم أحمدي، تدور أحداثه في إطار تشويقي واجتماعي، حول شخصية الدكتور يحيى، الذي يواجه أزمات حياتية بعد ابتعاده عن ممارسة الفنون القتالية، وتتغير حياته بظهور مدربه القديم تامبي لإعادته لمجال الرياضة والفنون القتالية.

