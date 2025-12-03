الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

رسالة قرينة السيسي لذوي الهمم في يومهم العالمي

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لذوي الهمم في اليوم العالمي لهم.

وقالت: في هذا اليوم، نحتفي بأبناء وطننا من أصحاب الهمم.. قلوب مليئة بالحب، وإرادة لا تعرف المستحيل.

وأضافت: أنتم جزء غالٍ من مجتمعنا، وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالا لا يُقدر بثمن أؤمن بكم وبحقكم في أن تحلموا وتحققوا وتكونوا دائما في المقدّمة. 

