رسالة قرينة السيسي لذوي الهمم في يومهم العالمي

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لذوي الهمم في اليوم العالمي لهم.

وقالت: في هذا اليوم، نحتفي بأبناء وطننا من أصحاب الهمم.. قلوب مليئة بالحب، وإرادة لا تعرف المستحيل.

وأضافت: أنتم جزء غالٍ من مجتمعنا، وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالا لا يُقدر بثمن أؤمن بكم وبحقكم في أن تحلموا وتحققوا وتكونوا دائما في المقدّمة.

