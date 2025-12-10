الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية: عودة المنسحبين تشعل المنافسة الانتخابية

18 حجم الخط

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الحضور أمام اللجان الانتخابية داخل الدوائر التي أُعيد فيها التصويت بحكم قضائي، خلال اليوم الأول من الجولة المعادة، في مشهد انتخابي يتسم بالسيولة والتغير السريع في خريطة التأثير الانتخابي مقارنة بالجولة السابقة الملغاة.

الحشد المنظم من الحملات الانتخابية



وأشارت المتابعة الميدانية لفريق الائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية إلى تزايد الاعتماد على الحشد المنظم والانتقائي من جانب بعض الحملات الانتخابية، مع ظهور قوى جديدة تستعيد حضورها في المشهد، أبرزها المرشحون الذين سبق إعلان انسحابهم ثم عادوا للسباق بعد رفض طلبات الانسحاب لعدم استيفاء الشروط القانونية.



أبرز ملاحظات الفريق الميداني للائتلاف المصري في النقاط التالية:





أولًا: ارتفاع الحشد مع منتصف اليوم وعودة أدوات التنظيم التقليدية، سجل مراقبو الائتلاف المصري تزايدًا في الكثافات أمام مقار الاقتراع مقارنة بساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع استخدام وسائل نقل منظمة لنقل الناخبين دون مظاهر دعائية مباشرة، في محاولة واضحة لضبط الأداء الانتخابي والالتزام بالقواعد.



وانتشرت فرق ميدانية من قبل الائتلاف المصري في 10 محافظات تجري بها جولة الإعادة وتضمنت الفرق في *البحيرة بلجنة رقم (18)، بمدرسة الكوم الأخضر الابتدائية القديمة، بمركز حوش عيسى، ولجنة رقم (26)، بمدرسة الإعدادية المشتركة، بمركز أبو تيج، ولجنة رقم (39)، بمدرسة الشلال غرب الإعدادية المشتركة، بقسم أول أسوان، ولجنة رقم (21)، بمدرسة المرازيق الابتدائية المشتركة، بمركز البدرشين، في محافظة الجيزة.



كما لوحظت عودة “المعاونين الشباب” في محيط اللجان لمساعدة الناخبين—خاصة النساء وكبار السن—في معرفة مواقع لجانهم وأرقامهم بالسجلات، دون توزيع أي مواد دعائية، على عكس الجولة الملغاة.



- ثانيًا: دوائر العائدين تُعيد توزيع موازين التنافس

شهدت بعض الدوائر نشاطًا لافتًا بعد عودة عدد من المرشحين الذين سبق لهم إعلان الانسحاب، ومن أبرزهم:

كمال الدالي (أول الجيزة)

عمرو القطامي (أول أكتوبر)

هشام الجاهل (المحمودية)

وأدى ذلك إلى زيادة التفاعل الجماهيري داخل دوائرهم وارتفاع معدلات التصويت، في مشهد يعكس تأثير الانسحاب السابق كعامل تعاطف وحشد، بدلًا من أن يمثل عبئًا سياسيًا أو تنظيميًا.



- ثالثًا: الحشد السلفي يظهر بوضوح في دوائر ترشيحات حزب النور

وثّق فريق الائتلاف المصري حضورًا واضحًا للحشد المرتبط بالتيار السلفي في الدوائر التي يخوض فيها حزب النور الانتخابات، خاصة:

مركز سنورس بالفيوم لجنة رقم (26)، بمدرسة الإخصاص للتعليم الأساسي– وبالبحيرة كانت دائرة حوش عيسى وتضمنت لجنة رقم (35)، بمدرسة حوش عيسى الثانوية العسكرية بنين، وفي الوادي الجديد بدائرة الداخلة لجنة رقم (15)، بمدرسة القصر الاعدادية المشتركة*.

بينما غاب هذا الحشد تقريبًا في باقي الدوائر، ما يعكس نمط مشاركة انتقائي مرتبط بوجود مرشح يمثل هذا التيار، وليس مشاركة عامة شاملة.



رابعًا: التزام أكبر وانخفاض ملحوظ في المخالفات الانتخابية

رصد الائتلاف المصري انخفاضًا ملموسًا في معدلات الدعاية المخالفة ومحاولات التأثير المباشر على إرادة الناخبين، مقارنة بالجولات التي تم إلغاؤها، وهو ما يشير إلى التزام الحملات الانتخابية بالقواعد بعد تصاعد الإجراءات المنظمة والرقابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.