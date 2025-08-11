وكيل الطب الوقائي بالدقهلية يزور مستشفى تمى الأمديد لمتابعة حالة الطفل مالك

زار الدكتور تامر الطنبولي وكيل الطب الوقائي في صحة الدقهلية مستشفى تمي الأمديد لمتابعة حالة الطفل مالك الذي تم إنقاذ حياته من الغرق بواسطة فريق مركز طب الأسرة في تاج العز التابع لإدارة تمي الأمديد، وذلك بناء على توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة.

إنقاذ حياة طفل من الغرق بواسطة فريق مركز طب الأسرة

وقد اطمأن وكيل الوزارة على استقرار حالة الطفل الذي يتواجد حاليًا في قسم عناية الأطفال بالمستشفى، كما تفقد تجهيزات قسم العناية الجديدة بالمستشفى، مؤكدًا على أهمية استمرار رفع مستوى الخدمة الطبية.

توافر كافة التطعيمات وسلسلة التبريد

كما شملت الجولة زيارة مكتب صحة تمي الأمديد، حيث تم الاطمئنان على توافر كافة التطعيمات وسلسلة التبريد، وتم التواصل مع بعض الأطفال للتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

وفي مركز طب الأسرة بتاج العز، وجه وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل على مجهودهم في إنقاذ حياة الطفل من حالة الأسفكسيا الناتجة عن الغرق، مشيدًا بكفاءة وسرعة التدخل.

كما تم تفقد قسم الاستقبال، والصيدلية، وعيادة الأسنان للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والبنج، بالإضافة إلى غرف المشورة، والمبادرات، وقسم العلاج الطبيعي، في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

